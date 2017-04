Wat zijn Easter Eggs?

Ontstaan zijn de Easter eggs in de software-ontwikkeling. Vooral in de jaren '80 werden PC games ontworpen door anonieme programmeurs die misnoegd waren omdat hun namen nergens vermeld werden. Daarom begonnen ze hun initialen of een andere verwijzing naar zichzelf in de spelletjes te smokkelen. En die werden enkel zichtbaar als spelers bepaalde toetsencombinatie gebruikten of verborgen raadsels oplosten.