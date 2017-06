Skoda gespt je beste vriend vast

Door: ADD

Skoda heeft een hoog allemansvriend-gehalte. En het staat bekend om haar vele ‘Simply Clever’-handigheidjes. Een in de tankklep ingebouwde ijskrabber bijvoorbeeld, een in het portier verborgen paraplu, een zakje om je GSM in weg te steken tegen de zetel, dat soort aardigheidjes. En nu heeft het merk een nieuw snufje: een autogordel voor je viervoeter. Niet standaard, maar wel voor een prijsje.

Verhoogde overlevingskans

Mensen en kinderen gespen we natuurlijk grondig vast, maar een hond laten we meestal los. Dat betekent dat het beest bij een ongeluk alle kanten op vliegt. Da’s onveilig voor de andere inzittenden en het zorgt er helaas ook voor dat de beste vriend van de mens er vaak erg slecht aan toe is. Onnodig zegt Skoda, dat nu een tuig aanbiedt dat je gewoon aan de autogordel vastklikt.

En dat is niet het enige accessoire dat het bedrijf voor je trouwe viervoeter heeft. Zo is er ook een speciale mat, die tussen de rugleuning van voor- en achterzetels gespannen kan worden. En er is natuurlijk ook het veiligheidsrek tussen achterbank en kofferruim.