Het zeemvel: de grootste boosdoener

Een zeemvel heeft bij je auto eigenlijk niets te zoeken. Ze is te hard en houdt het vuil gevangen tussen de zeem en het koetswerk, wat fijne krasjes oplevert die je vooral in de zon ziet. Drogen doe je in deze tijden met een microvezel droogdoek of Water Magnet. Dat voert het vuil af tot diep in de vezel en krast niet.