Zo ruikt je auto weer als nieuw

Door: BV

Dat je auto na verloop van tijd niet meer ruikt zoals wanneer je die voor het eerst gebruikte, is maar logisch. Maar heel wat mensen hunkeren niettemin naar die specifieke nieuw-geur. Je kan dan een tradioneel geurboompje hangen, of opteren voor de geurbom van Meguiars. Die werkt op een andere manier door heel de auto op te frissen.

Geen geurboompje

Traditionele geurbestrijders en verfrissers werken immers slecht op beperkte oppervlakken. De New Car Scent komt overal, zelfs in je verluchtingskanalen waar het diep reinigt en verfrist. Je hebt er slechts seconden werk mee en de geur is tegelijk subtiel en blijft lang hangen. Je vindt dit innovatieve in de Auto55 Shop.