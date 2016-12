Er zijn nu al 10.000 McLarens

Door: BV

Bij supercars gaat het allemaal om de cijfertjes. Meer dan vroeger, toen nog heel wat met gevoel te maken had. De fabrikant houdt natuurlijk nog meer cijfers in de gaten. De verkoopsvolumes bijvoorbeeld. McLaren bouwt nu 5 jaar sportwagens voor gewone stervelingen (met een dikke portefeuille). En nu heeft het z’n 10.000ste exemplaar gebouwd. Het feestexemplaar is een McLaren 570S in het grijs.

Almaar sneller

De Britse sportwagenbouwer had 42 maanden nodig om de eerste 5.000 stuks te bouwen. De tweede 5.000 exemplaren namen nog slechts 22 maanden in beslag. Momenteel bouwen de ateliers in het Britse Woking elke dag meer dan 20 auto’s.