Volkswagen Tiguan voor 7 heet Allspace

Door: BV

Dat Volkswagen met een extra variant van de Tiguan op de proppen komt, is al lang geen geheim meer. Er wordt al tijden over gepalaverd. Skoda mocht bovenop hetzelfde onderstel (voor de Kodiaq) als eerste de zitjes in de koffer gebruiken, maar nu eigent ook het moederhuis zich dat recht toe.

De grotere Tiguan maakt deel uit van een groot SUV-offensief van Volkswagen. Hij moet tussen de gewone Tiguan en de Atlas onder de Touareg een plekje krijgen. De Duitsers tonen het model voor het eerst op het Autosalon van Detroit. Een weinig voor de hand liggende keuze, maar de nood om aldaar eens wat positiever in het nieuws te komen, heeft er wellicht heel wat mee te maken.

Nu is het tijd voor teasers, die alvast niet te veel verschil met de Tiguan onthullen. Het belangrijkste nieuws van allemaal is de toevoeging ‘Allspace’.