Zo ben je Volkswagen te slim af

Door: BV

In Europa blijven de eigenaars van een sjoemeldiesel van Volkswagen grotendeels in de kou staan. In de VS is het verhaal anders. Daar krijgen ze een riante schikking voorgesteld. Volkswagen koopt er meer dan een half miljoen wagens terug.

De kleine lettertjes

Enkele Amerikaanse eigenaars van een getroffen VW hebben de kleine lettertjes van de overeenkomst aandachtig gelezen. Ze profiteren maximaal van het terugkoopvoorstel van Volkswagen. Dat stipuleert immers alleen dat het ingeruilde voertuig ‘functioneel’ moet zijn. Niet dat het compleet moet zijn. Daarom werd de Golf op de foto zonder morren aanvaard. Z’n eigenaar kreeg er nog steeds de contractuele $ 21.436 voor.

Alle panelen weg

Inmiddels blijkt zelfs dat VW zich verplicht ziet om auto’s aan te nemen waarvan alle verwijderbare koetswerkpanelen en zelfs complete interieurs ontbraken. De eigenaar krijgt er geen dollar minder voor, maar hij kan de extra onderdelen wel zelf te koop aanbieden. Het is overigens niet uitgesloten dat het Duitse merk dat anders zelf doet.