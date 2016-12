Skoda doet er nog 2 Octavia's bij

Door: BV

Skoda maakt vaart met het opfrissen van het Octavia-gamma. Niet onlogisch natuurlijk, want er zijn geen gegadigden meer voor een versie met de oude smoel wanneer de nieuwe al rondrijdt. Daarom is er nu een opgefriste Octavia RS en Scout.

Skoda Octavia RS

Met veel tromgeroffel kondigt Skoda de nieuwe Octavia RS (in benzinevorm) aan als de krachtigste ooit. 230pk en in staat om in 6,7 seconden naar 100km/u te spurten. De uitspraak is ook niet fout, maar gaat wel een beetje voorbij aan het feit dat de Octavia RS230 ook al voor de jongste opfrisbeurt bestond. Je kan ook nog altijd dieselen in RS-livrei. Dan haal je 100 in 7,9 tellen. Natuurlijk ziet het er aan binnen- en buitenkant wat sportiever uit.

Skoda Octavia Scout

Heb je bij de RS nog de keuze uit een berline of een break, dan moet je het als Scout alleen met de grootste variant stellen. Dat past immers beter bij een actieve levensstijl, zo zeggen de marketingjongens. Je hebt ook een grotere bodemvrijheid, meer plastic stootlijsten en als je echt wil zelfs vierwielaandrijving om je verder van het asfalt te brengen. Te koop met een 1.8 benzine met 180pk of twee 2.0 diesels: 150 en 184pk sterk.