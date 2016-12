Uber verliest € 5000... per minuut

Door: BV

Op papier is de rittendeelservice Uber (geschat) iets meer dan 60 miljard waard. Een waardebepaling die, zoals die van veel startups, niets te zien heeft met de winst- of verliescijfers doch vooral het potentieel becijfert. Want Uber, dat niet beursgenoteerd is en dan ook geen exacte cijfers bekend moet maken, bloedt geld.

Miljardenverlies

Afgelopen jaar verloor Uber al bijna € 2 miljard euro. Het bedrijf rijft ook miljarden binnen, maar ze uitgeven gaat nog steeds sneller. Dit jaar zal het verlies bijna € 3 miljard bedragen, zo schatten analisten. Dat is ruim € 5.000 per minuut.

China is een harde noot

Uber zette onder meer zwaar in op de Chinese markt, maar kwam daar van een kale reis thuis. De populariteit van de lokale ritten-deel-dienst Didi zorgde ervoor dat Uber er geen voet aan de grond kreeg. De Amerikanen verlieten de markt in ruil voor een aandeel van 17,5% in het Chinese bedrijf, maar niet voor ze aan de strijd hele bergen geld verspeelden.