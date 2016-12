Is de Smart Fortwo brandgevaarlijk?

Door: BV

Dat wordt in elk geval onderzocht. In Europa is de informatie gefragmenteerd, maar aan de andere kant van de plas is men alvast zeker dat 8 Smartjes het afgelopen jaar op identieke wijze zelfmoord pleegden. Telkens begon een brand achteraan bij het motorcompartiment. In zes gevallen terwijl ermee gereden werd en in twee gevallen terwijl de auto stilstond. Het ging telkens om een Smart van de vorige generatie.

De National Highway Traffic Safety Adminstration onderzoekt nu of er meer aan de hand is dan louter toeval. Mercedes, dat de autootjes bouwt, werkt mee. Dat zegt alvast geen weet te hebben van doden of gewonden door het vurige karakter van de stadsrakker.