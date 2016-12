​Peugeot laat Frankfurt links liggen

Door: ADD

De populariteit van de belangrijke autosalons is duidelijk tanende onder de marketingjongens. Zo stuurden Aston Martin, Bentley, Ford, Lamborghini, Rolls-Royce en Volvo dit jaar hun kat naar het salon van Parijs.

En de trend lijkt niet de stoppen. In september opent in Frankfurt de IAA, het belangrijkste Europese autosalon van 2017 en Peugeot heeft alvast aangekondigd de beurs links te zullen laten liggen.

Peugeots marketinghoofd Guillaume Couzy verantwoordt de keuze aan het Franse tijdschrift "Autoactu" als volgt: "We richten ons op evenementen waar klanten de auto's uit kunnen proberen. En dat leidt tot een aantal ingrijpende beslissingen, zoals die dat we er in 2017 in Frankfurt niet bij zullen zijn."

Digitale reclame

Peugeot dat met slechts 1,7 procent marktaandeel in Duitsland het minder goed doet dan ze zouden willen, zal voortaan meer geld in digitale reclame stoppen, ten nadele van de klassieke formats - zoals de salons.