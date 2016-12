Zo ziet een Mercedes G met 840pk eruit!

Door: BV

De Mercedes G-Klasse bestaat al sinds 1978. Ooit was hij te koop met niet eens 100 paarden om hem voort te sleuren. Maar tegenwoordig gaat het model, dat een iconische status geniet, al het huis uit met meer dan 600pk. Zelfs wie zo’n extreme vorm wil, kan nog bij Mercedes aankloppen. Maar de tuners blijven natuurlijk niet aan de zijlijn staan. Mansory gooit er een hoop carbon tegen, zet de hoekige gigant op wielen van 21 tot 23” en strooit wat sterrenstof onder de motorkap.

De mechanische hocus-pocus zorgt ervoor dat de Mercedes G63 AMG (die als basis dient) aan z’n V8 niet langer 563pk onttrekt, maar zo maar eventjes 840pk loslaat. De trekkracht stijgt tegelijk van 760Nm naar - ga even zitten - 1.150Nm. En dat is mét een elektronische begrenzer!

En hoe snel is dat nu?

Niemand die het weet! Mansory zegt er namelijk niets over. Maar je rept je in een ‘standaard’ G63 al naar de 100 in 5,4 seconden. Je mag er wel van uitgaan dat de topsnelheid, door een begrenzer vastgelegd op 210km/u, behouden bleef. Want vermogen of niet, er is nog altijd zoiets als zwaartepunt en stabiliteit.