Gevonden: BMW M1 onder 34 jaar stof

Door: BV

De BMW M1, die in 1978 na een moeilijke bevalling boven de doopvond werd gehouden, is nog steeds de enige raszuivere naoorlogse sportwagen van het merk (lees hier alles over de BMW M1). Iets wat ervoor zorgt dat er een massa liefhebbers zijn die er één in de garage zouden willen. Véél meer dan de 453 stuks die ooit gemaakt werden. Resultaat: torenhoge prijzen. En al helemaal als er nauwelijks mee gereden is, zoals in het geval van deze recente ontdekking.

Schuurvondst

Een Duitse BMW-specialist (Mint Classics) snuffelde dit in onbruik geraakte exemplaar op en vond het in een Italiaanse garage. Daar was de auto al in 1982 geparkeerd en verder was er niet meer naar omgekeken. Zelfs afstoffen was er teveel aan. Toen de auto werd weggezet was hij maar goed een jaar oud en had hij amper 7.392km gebold.

Occasie BMW M1 iemand?

De rode bolide wordt nu weer in vorm gebracht. Onder alle stof en rommel kwam in elk geval al een koetswerk vandaan dat nauwelijks extra aandacht vergde. De 3,5l V6 en transmissie weer in topvorm krijgen, wordt echter een ander paar mouwen. En als die klus achter de rug is, wordt er een nieuwe eigenaar gezocht. Daarvan is maar één ding zeker: hij zal vermogend moeten zijn.