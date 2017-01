Porsche 911 diesel is er in 2017

Door: BV

De echte ‘Porschisten’ hebben het moeilijk de jongste tijd. Zelfs toen Porsche het nog helemaal zelf voor het zeggen had, kregen ze al een SUV van het bedrijf te verwerken. En de jongste tijden werd het er niet beter op. Een elektrische concept car, viercilinders in de Boxster en Cayman en Volkswagen aan het roer.

Diesel in een Porsche 911?

In 2016 is al gebleken dat er ook aan heilig huisje 911 mag getimmerd worden. Porsche presenteerde een racer die de motor niet meer achteraan, maar centraal heeft. Voor de liefhebber pur sang is dat niets meer of minder dan heiligschennis. En nu duiken de diesel-geruchten weer op! Uit een document dat de Spaanse tak van Top Gear Magazine kon bemachtigen kan je afleiden dat een Elfer op diesel in september op het Autosalon van Frankfurt zal staan.

Hoge prestaties, laag verbruik

Neen, het gaat niet eens om een dikke zescilinder zelfontbrander, maar om een viercilinder. De inhoud daarvan is nog onbekend, maar er wordt wel al gewag gemaakt van een systeemvermogen van 350pk. Daarvoor is de thermische centrale niet alleen verantwoordelijk - er wordt hulp van twee elektromotoren ingeroepen. Een automaat met dubbele koppeling wordt ingeschakeld voor de overbrenging en die krijgt zelfs een eco-modus. De pleister op de spreekwoordelijke wonde moet z’n verbruik worden: dat moet zakken naar niet eens 6l/100km.

Porsche ligt niet wakker van z’n fans

Natuurlijk zit niet iedereen te wachten op een 911 op diesel. De trouwe fans nog in het minst. Maar Porsche ligt daar al tijden niet meer wakker van. Het merk bedient zich nog graag van het imago dat de 911-rijders uit de sixties en seventies mee bepaalden - want dat waren durvers. Maar veel meer dan een schaamlapje is het niet meer. En dat werkt: want de Cayennes en Panamera’s gaan als zoete koek. Ook met diesel. Zo’n 911 diesel zou wel eens meer mensen kunnen aanspreken dan het afstoot. En het gaat natuurlijk allemaal om de aantallen. Of het meer is dan een (hardnekkig) gerucht weten we na de zomer.