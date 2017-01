Man zoekt half jaar naar geparkeerde BMW

Door: BV

Parkeergarages zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. En parkeertorens zijn evenzeer erg generische gebouwen. Wie ze niet uit elkaar kan houden staat daarin zeker niet alleen. En er is wel eens vaker iemand die zich niet meer kan herinneren waar hij z’n auto heeft achtergelaten. Maar zo extreem als deze Schot hebben we het nog niet vaak geweten. Die leende een BMW van een vriend, liet hem in centrum Manchester in een parkeergarage achter en wist pas een half jaar later weer waar hij geparkeerd stond.

Parkeren in Manchester

De man reed met de geleende BMW een parkeergarage in Manchester binnen toen hij op weg was naar een voetbalmatch. Na het partijtje wist hij niet meer waar de auto stond. Een zoektocht die dag leverde evenmin iets op. En na vijf dagen vruchteloos zoeken, met de hulp van vrienden, werd de auto tenslotte maar als gestolen opgegeven. Op 30 december, een half jaar nadat de auto ‘zoek’ raakte, merkte te politie in één van de parkeergarages van de stad echter een eenzame, verwaarloosde BMW op en bracht het de eigenaar op de hoogte. Die moest concluderen dat de auto al sinds juni in de garage stond. Dat leverde gegarandeerd een pittige rekening op, maar het bedrag daarvan is niet bekend.