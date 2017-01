Dit is de VW Tiguan +11cm

Door: BV

Volkswagen heeft op het Autosalon van Detroit het doek van de Tiguan Allspace getrokken. Die is helemaal identiek aan de Tiguan zoals we die al kennen op de wielbasis na. Die groeit 11cm om plaats te maken voor grotere achterportieren, een verschuifbare achterbank en een in de koffer weggestopte derde zitrij. Helemaal hetzelfde als de Skoda Kodiaq dus.

Gekende motoren

De Tiguan Allspace komt bij ons naar alle waarschijnlijkheid op de markt met de reeds gekende motoren van de variant zonder Allspace. Mogelijks zonder de basisblokjes. In de VS, waar de Allspace de enige Tiguan wordt, blijft het aanbod beperkt tot één enkele motor. Dat is een tweeliter turbo met 180pk. VW doet niet eens de moeite meer om er nog een diesel aan te bieden.