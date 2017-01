Audi Q8: nu nog concept, maar niet voor lang meer

Door: BV

Met zijn 2,04 meter breedte en de imposante grille stapt Audi vol zelfvertrouwen in het segment waar de BMW X6 en Mercedes GLE Coupé momenteel de dienst uitmaken. Een volledig Duits segment dus, maar met een heel duidelijke focus op de Amerikaanse markt. Hier worden dit soort auto’s toch als behoorlijk patserig aanzien. Het is dan ook niet voor niets dat Audi het werelddebuut van de Q8 Concept laats plaatsvinden op dat continent. Audi, dat dient gezegd, is overigens behoorlijk laat op het feestje. De VW-Group kijkt wel vaker eerst te kat uit de boom alvorens zich op nieuwe segmenten te storten.

Mastodont die je op het verkeerde been zet

Niet alleen zijn breedte, maar ook de lengte van net iets meer dan 5 meter moet indruk maken. En dat merk je binnenin terug. De wielbasis van 3 meter moet er samen met de andere buitenmaten voor zorgen dat je ondanks de sterk aflopende daklijn (eigenlijk vooral een visuele truc) zelfs achterin comfortabel zit.

Digitaal tijdperk

En comfort, dat is er in overvloed. In het interieur zijn maar liefst vier schermen opgenomen. De eerste komt in de plaats van de traditionele wijzerplaten, de tweede zit in de bovenzijde van het dashboard geïntegreerd. Niet uniek, maar de derde maakt het wel meer bijzonder. Dit zit vlak voor de versnellingspook en geeft onder meer informatie over het klimaat in de auto. Scherm nummer vier is volledig voorbehouden aan de achterpassagiers.

Hybridetechnologie

Onderhuids schuilt Audi's hybridetechniek. De 3.0 liter TFSI-motor met 333 pk werkt samen met een 100 kW sterke elektromotor. Samen zijn ze goed voor 450pk en 700Nm waardoor de sprint naar 100 km/u naar de verleden tijd te verwijzen is in 5,4 seconden. Het brandstofverbruik is volgens de NEDC-cyclus vastgesteld op 2,3l/100km in combinatie met 53 gram CO2 per kilometer. Stopcontacthybrides mogen ten volle profiteren van de kleine lettertjes in de berekeningswijze.