Sjoemelsoftware bij Fiat Chrysler

Door: BV

De Amerikaanse milieutoezichthouder EPA is formeel. Bij producten van Fiat Chrysler is ook sjoemelsoftware aangetroffen. Het is dezelfde instantie die de bal bij Volkswagen aan het rollen bracht. En het is de eerste keer sinds die ontdekking dat het EPA een nieuwe beschuldiging uit.

Amerikaanse diesels

Valsspeelsoftware zou zijn aangetroffen in de diesels van de modellen Jeep en RAM (Dodge). Het EPA zegt dat het gaat om 104.000 auto’s die sinds 2014 in omloop gebracht zijn. De Europese diesels zijn overigens niet onderzocht. Gezien die niet gecommercialiseerd worden aan de andere kant van de plas, heeft het EPA daar geen interesse in.

Aandeel crasht

FCA-opperhoofd Marchionne verklaarde dat z’n bedrijven ‘niets hebben gedaan dat niet mocht’. Worden de beschuldigingen bewezen dan hangt Fiat Chrysler een miljardenboete boven het hoofd. Volkswagen is al meer dan 20 miljard dollar kwijt aan boetes, reparatiekosten en schadevergoedingen. Het nieuws zorgde ervoor dat het aandeel van FCA op de beurs in een steile duik terechtkwam. Het ging op een bepaald ogenblik 18% omlaag. En dat terwijl de Amerikaans-Italiaanse groep (in tegenstelling tot Volkswagen) al niet in optimale financiële gezondheid verkeert.