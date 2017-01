VW-topman riskeert 169 jaar cel

Door: BV

Afgelopen week arresteerde de FBI Oliver Schmidt in Florida. De man was bij de Amerikaanse tak van Volkswagen verantwoordelijk voor Engineering and Environmental Office. Schmidt stond op het punt om het vliegtuig naar Duitsland te nemen. Hij zit te brommen in een Amerikaanse cel en kreeg geen borg toegewezen. De authoriteiten zijn er immers van overtuigd dat hij de benen wil nemen. Hij kijkt immers aan tegen 11 misdrijven die allen gerelateerd zijn aan de sjoemelpraktijken van Volkswagen.

Bewijs vernietigen

Volkswagen werd er al snel van beschuldigd bewijs voor z’n sjoemelpraktijken te hebben vernietigd. Dat is één van de vergrijpen waar Schmidt de hand in zou hebben. Hij zou ook al veel langer - sinds 2014 - op de hoogte zijn van het gesjoemel met emissietesten bij VW.

De FBI wil ook nog 5 andere VW-toplui voor de rechter zien verschijnen, maar die verblijven allen in Duitsland. De kans dat ze spontaan naar de VS afreizen is allesbehalve groot.