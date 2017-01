Digital Audio Broadcasting

FM gaat eraan. Wanneer de uitzendingen over de FM-band gestaakt worden is nog niet zeker (want al enkele malen uitgesteld), maar dat DAB (Digital Audio Broadcasting) de nieuwe norm wordt, is zeker. Wellicht al tijdens de levensduur van je nieuwe auto. En toch zijn heel wat radio’s niet klaar voor DAB. En het is niet zelden een prijzig extraatje.