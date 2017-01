Off-road Porsche 918 Spyder ziet er beter uit dan je denkt

Door: BV

Porsche is dezer tijden veel meer een constructeur van SUV’s dan een bouwer van sportwagens. Dat is zo als je kijkt waar het bedrijf z’n centen mee verdient, en nog veel meer als je kijkt naar de volumes. De sportwagens zijn een basis en niet veel meer. In Europa wordt het imago nog uitgemolken, maar er zijn al regio’s waar het bedrijf niet meer naar zichzelf verwijst als een sportwagenmerk. Spreekt boekdelen.

Maar de twee kunnen natuurlijk ook perfect samen gaan. Een sportauto met wat off-road capaciteiten, daar is Porsche niet vies van. Sterker nog - het won onder meer de Dakar met de 959 en ging eerder al aan het rallyen met de 911. Dus waarom niet met de 918 Spyder? Een onafhankelijke designer startte Photoshop op en creëerde alvast deze interpretatie voor een modderploeteraar met supercar-genen.