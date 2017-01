Alfa Romeo wil het maken in de VS

Door: BV

Alfa Romeo richt, zo blijkt uit uitlatingen van topman Reid Bigland, z’n pijlen op de US of A. En wat meer is. De Italianen willen volume wegkapen in wat ze omschrijven als het ‘doorsnee’ premium segment. Wat tussen aanhalingstekens staat, is cruciaal. Dat betekent immers dat het merk zich niet tevreden stelt met een rol als nichespeler.

Klein probleempje

Die uitlating strookt voor geen meter met het modellenprogramma van het merk. Dat bestaat aldaar uit exact drie modellen. De eerste is de Alfa Romeo 4C, waarvan je volume zelfs in het beste geval op je buik kan schrijven. De tweede is de Giulia, die dan weer wel kans maakt. Die valt er met wat goede wil in een volumesegment onder de premiummerken want hij zwemt tussen de BMW 3-Reeks, Audi A4 en Mercedes C-Klasse. De Stelvio tenslotte kan met z’n formaat en positionering hetzelfde claimen. Het blijft evenwel zo dat de Italianen zich met de facto twee modellen willen meten met constructeurs waarvan het aantal modellen soms niet op handen en tenen te tellen valt. Van een gebrek aan ambitie kan je ze niet verdenken…