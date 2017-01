De BMW 4-Serie neemt een muntje

Door: BV

Uiterlijk zie je er niet veel aan. Maar dit is wel degelijk een vernieuwde editie van het hele assortiment BMW’s dat zich onder de noemer 4-Serie parkeert. En er is ook onderhuids één en ander bijgeschaafd. De 4 nam een muntje en heeft nu weer een frisse adem.

De Led-koplampen vervangen Xenon-lampen. Tenminste, als je ervoor bijbetaalt. De luchtinlaten zijn wat aangepast en bij mist kan je nu een extra set LED’s aansteken.

De modelaanpassingen schuilen ook in de kleurenwaaier. Exclusief voor de '4' zijn Snapper Rocks Blue en Sunset Orange. Chroom en hoogglans zwart verrijken het interieur.

En onderhuids?

BMW-liefhebbers van de oude stempel zijn nog steeds lyrisch over het vermogen van hun vierwieler om snedig en communicatief te zijn zonder dat het comfort samen met het badwater werd weggegooid. BMW belooft nu meer van dat, onder meer door de ophanging stugger af te stellen. Er wordt ook verbetering op vlak van rechtuitstabiliteit en stuurgevoel gesproken. Dat had de 4 hoog nodig, want de Duitsers schreeuwen hun ‘freude am fahren’ wel van de daken, maar zijn de jongste tijd de toepassing wat uit het oog verloren.

Véél turbo’s

De vier benzinemotoren en de drie viercilinder diesels zijn bedeeld met TwinPower Turbo techniek. De vermogens variëren van 136 tot 326 pk. De tweede helft van maart staan de fris ruikende versies van de 4-serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé bij de BMW-dealer. De prijzen zijn nog niet bekend.