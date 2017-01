Opel Crossland X is cocktail voor de middenklasse

Door: BV

Opel heeft enkele jaren een onzekere koers gevaren. In Europa kreeg het uit eigen huis immers Chevrolet in z’n vaarwater. Maar dat obstakel is inmiddels alweer even van de baan en het lijkt erop dat er bij moederhuis GM nu graag weer in het merk wordt geïnvesteerd. En dat terwijl het enige tijd geleden nog leek te zoeken naar een overnemer. Inmiddels zijn de Duitsers aan een heus modellenoffensief bezig. Daarbij hoort ook deze Crossland X. De naam is wat ons betreft niet om wild van te worden, maar z’n concept lijkt helemaal op maat gemaakt voor de Europese middenklasseconsument van vandaag.

Crossland X

De Crossland X meet 4,21m. Dat is 16cm korter dan een Astra, terwijl hij toch nog 10cm hoger is. Wie denkt dat hij daarmee een beetje in de buurt van het Meriva valt, heeft het niet mis. Die kleine monovolume met tegengesteld openende deuren wordt uit het gamma getrapt ten voordele van deze nieuwe telg. En die is een beetje van alles. Een cocktail. Een echte crossover. Van een busje leent hij onder meer z’n verschuifbare achterbank. En in de koffer past in het beste geval 410l. Geen slechte waarde in z’n segment. Maar aan de SUV onttrekt hij dan weer een wat stoerdere uitstraling. Er is een regel die stelt dat ‘too much design kills design’, maar daar heeft Opel nog nooit van gehoord. De Crossland X gooit alles in de schaal. Een zwevend dak, donkere achterpartij, glazen dak, bumperbeschermschilden… de hele mikmak.

Pas in Genève

Over motoren is er nog geen nieuws. Misschien zijn de Duitsers nog aan het kiezen. Het bedrijf heeft in elk geval voldoende op het schab liggen om een appetijtelijk aanbod samen te stellen. Of het dat ook effectief doet, weten we over enkele maanden. Dan staat het nieuwe model in Genève te blinken.