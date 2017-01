Tesla autopilot niet verantwoordelijk dood bestuurder

Door: ADD

De automatische piloot droeg niet de schuld van de dood van een Amerikaanse Teslarijder. De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration heeft haar onderzoek naar het ongeval op 7 mei 2016 afgesloten en geen aanwijzingen gevonden die op veiligheidsgebonden gebreken wijzen.

Bestuurder moet alert blijven

Verder onderzoek is op dit moment dan ook niet nodig, aldus een woordvoerder van de NHTSA. Volgens hen is het voldoende duidelijk dat het te allen tijde de taak van de chauffeur is om zich aan de instructies en aanwijzingen van de constructeur te houden. De software van Tesla is een rijhulp, de volledige aandacht van de bestuurder blijft steeds vereist.

Het ongeval, waarbij in Florida een man achter het stuur van een Model S het leven liet toen die onder een vrachtwagen terechtkwam, vormde de aanleiding voor een debat over de algemene veiligheid van de autonome rijsystemen. Tesla kreeg onder meer kritiek over zich heen omdat de term “Autopilot” de klanten een vals gevoel van veiligheid zou geven.