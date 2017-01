Koop je een horloge van een miljoen, staat er McLaren op

Door: BV

Jarenlang had McLaren een ‘affaire’ met TAG Heuer. Sinds de jaren tachtig al, uit formule 1-tijden. Maar omdat TAG zich nu in bed bevindt met Red Bull Racing, werd prompt een scheiding doorgevoerd. De Britten hebben echter al een nieuwe relatie, met horlogenbouwer Richard Mille. Dat leverde een tijdstuk op dat een miljoen kost en amper 40 gram weegt. Het materiaal van de behuizing is grafeen, dat in 2004 twee professoren de Nobelprijs voor de Fysica opleverde. En het is een tourbillon. Een stukje techniek dat patserig oogt, maar zo vernuftig is dat je ermee weg raakt.

Je kan er ook rondetijden mee opmeten. Een meevaller, want waarom zou je anders een horloge kopen waar McLaren op staat? Voor de exclusiviteit misschien? Van deze RM 50-03 worden er immers maar 75 gemaakt. Waar vind je nu 75 miljonairs die zo’n zwart-rood polsjuweel wel zien zitten…