Trump roept de ‘big three’ op het matje

Door: BV

Kersvers ingezworen Amerikaans president Donal Trump hekelde tijdens zijn verkiezingscampagne regelmatig het productiebeleid van de grote Amerikaanse automerken. Ford, GM en Chrysler deden er volgens hem niet genoeg aan om jobs in eigen land te houden.

Ford nam al gas terug met z’n plannen voor een uitgebreide poductiecapaciteit in Mexico. Maar de nieuwe POTUS wil toch eens in dezelfde kamer gaan zitten met de bazen van drie van de grootste werkgevers in de sector. En wanneer de Amerikaanse President je om een meeting vraagt, zeg je niet nee. En daarom worden de programma’s herschikt en zullen dinsdagmorgen Mark Fields (Ford), Mary Barra (GM) en Sergio Marchionne (Fiat-Chrysler) tegelijk uitleg moeten geven bij hun productieplannen.

Donald Trump wil de arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden, voornamelijk productie-arbeiders, weer naar de VS halen. Daarvoor plant hij onder meer de North American Free Trade Agreement (NAFTA) tussen de VS, Canada en Mexico te herbekijken of op te zeggen.