Grotere motor voor kleine Toyota

Door: BV

De Euronorm evolueert. En dat betekent dat de ingenieurs alom zich weer moeten buigen over de uitstoot van hun motoren. En als het echt niet anders kan (of rendabeler is) een andere krachtcentrale moeten kiezen. En omdat er nu meer op het spel staat dan louter CO2-uitstoot, is lang niet zeker dat de motoren zullen blijven krimpen. Wie goed oplette merkte bij de facelift van de VW Golf - nog steeds de populairste auto van het continent en daarom belangwekkend - al benzinemotoren op die een tikkeltje groter werden. Een trend die zich al liet voorspellen. Toyota volgt nu al het voorbeeld. De jongste Yaris krijgt een 1,5l benzinemotor ter vervanging van een 1,3l.

Turboloos

1.496cc en zonder turbo wordt die motor 11pk en 136Nm sterk. De Yaris wordt er sneller van. 100 zal nu afgehaspeld kunnen worden in 11 in plaats van 11,8 tellen. En hij moet er ook 12% zuiniger van worden. Dat kan natuurlijk niet zonder kunstgrepen. Opmerkelijk: Toyota kiest voor een hogere compressieverhouding in combinatie met twee verbrandingscycli: de conventionele otto-verbrandingscyclus en de erg efficiënte maar weinig flexibele atkinson-cyclus die ze ook voor het brandstofgedeelte van de hybrides gebruiken. De twee vergen een ander gedrag van de in- en uitlaatkleppen en daarom is er een hydraulisch verstelbare nokkenas gemonteerd. Toyota belooft dat je van de omschakeling niets voelt.