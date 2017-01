Elektrische Mercedes G-Klasse voor Arnold Schwarzenegger

Door: ADD

Mister Universe, Conan the Barbarian, Terminator, Kindergarten Cop en gouverneur van Californië. Arnold Schwarzenegger heeft al veel rollen gespeeld. En nu kruipt hij in de huid van een testrijder. Want Arnie rijdt voortaan met het prototype van een elektrische Mercedes G-klasse.

De Oostenrijkse startup Kreisel Electric heeft het prototype gebouwd op basis van een G350d uit 2016. Twee maanden hadden ze nodig om de accu's met een totale capaciteit van 80kWh op alle mogelijke plekken in de auto in te bouwen. De batterijen vind je onder de motorkap, op de plaats van de dieseltank en in het onderstel terug. 510kg wegen ze. Ter vergelijking: de batterij in de nieuwe Renault Zoe met een capaciteit van 41kWh weegt 305 kilo. In totaal legt de omgebouwde G-Klasse 2,6 ton in de weegschaal.

Actieradius van 300km

Kreisel Electric belooft een realistisch bereik van 300 kilometer en slechts 25 minuten om de accu tot 80 procent op te laden - bij een laadstation van 150kW. Volgens de Oostenrijkers wekt de E-G-Klasse 360kW (490pk) op. Zijn trekkracht onthullen ze vooralsnog niet.

Even goed op terrein

De prestatie van de G-klasse zijn navenant. Naar 100 gaat het in 5,6 seconden, de topsnelheid blijft op 183km/u steken. Lijkt weinig, maar is eigenlijk voor een G-klasse een nogal onbeduidend cijfer, vooral op de snelwegen in Californië. Voor op het terrein belooft Kreisel minstens dezelfde vaardigheden als het productiemodel.

Uniek exemplaar

Maar dat moet nog allemaal blijken. De elektrische G-Klasse reist nu van Kitzbühel naar Los Angeles en zal daar door Schwarzenegger tot in de details op de rooster gelegd worden. "Ik verheug me al op de volgende testritten en de verder ontwikkeling in Californië", aldus Arnie.

En waarschijnlijk zal hij de enige zijn die met deze E-G-Klasse kan rondrijden. Buiten dit prototype staan er namelijk geen andere exemplaren op de planning.