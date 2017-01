Scout is Skoda Kodiaq met smaakje aan

Door: BV

Niet gedacht dat Skoda naast een 'gewone' Kodiaq, er ook nog een stoerdere versie van zou maken. Want was het nu niet typisch Kodiaq dat hij stoerder was? Maar hij is er nu toch. Hij heet Scout en staat volgende zomer bij de dealer.

Stijl boven alles

De Scout heeft stoer ogende bodemplaatbescherming voor- en achteraan. Grote 19” velgen, getinte zijruiten en een hele rits zilverkleurige details.

Niet alleen van buiten oogt hij anders, ook vanbinnen houdt de extra stoere Kodiaq er een eigen uitstraling op na. Foto's hiervan ontbreken vooralsnog, maar Skoda belooft zoal een specifiek meubilair en luxe en comfort waarbij de Ambition-uitvoering als uitgangspunt heeft gediend. Denk daarbij een multifunctioneel stuurwiel, LED-sfeerverlichting in tien kleuren, acht speakers, stoelen met Alcantara-bekleding inclusief Kodiaq-embleem, Alcantara portierbekleding, lichtmetalen pedalenset en speciale vloermatten en dorpellijsten met daarop eveneens een logo.

Snufjes

Om je de indruk te wekken dat je ook wat koopt dat écht meer kan (wat twijfelachtig is), gooit Skoda er een Off-Road Assist tegenaan. Ook omvat de standaarduitrusting het zogeheten Driving Mode Select (Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual, Snow). Hiermee kan de motor, automatische transmissie, stuurbekrachtiging en airconditioning naar eigen voorkeur worden ingesteld.

Drie motoren

Er zijn drie motoren beschikbaar: een 1.4-benzine met 150 pk, een tweeliter TSI met 180 pk en een diesel met 190 pk. Allen zijn gekoppeld aan 4x4-aandrijving.