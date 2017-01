Minder geld voor Britse auto-industrie

Door: ADD

De Britse auto-industrie ontvangt een eerste alarmsignaal na de Brexit. De lokale constructeurs hebben hun investeringsbeloften met het oog op de geplande EU-uittrede aanzienlijk verminderd. Volgens de Britse autofederatie SMMT (The Society of Motor Manufacturers and Traders) werd er in 2016 1,66 miljard pond (1,94 miljard euro) in de sector gepompt, slechts tweederde van de aangekondigde investeringen.

Vorig jaar was er nochtans van gevolgen door de beoogde Brexit nauwelijks iets te merken - integendeel. De productie op het eiland steeg met 8,5 procent tot 1,72 miljoen auto's en daarmee tot het hoogste niveau in 17 jaar. Al vertraagde de groei merkbaar in het tweede halfjaar.

Made in Britain

De ooit zo trotse Britse auto-industrie met fabrikanten zoals Jaguar, Rolls-Royce en Rover is al lange tijd in buitenlandse handen. De grootste constructeur van het land, Jaguar Land Rover, behoort nu tot het Indiase autoconcern Tata Motors. Het afgelopen jaar produceerden zij 544.000 auto's in de UK, dat is ongeveer elf procent meer dan vorig jaar. De productie van Mini, dat deel is van de Duitse BMW Group, steeg met ongeveer vijf procent tot net onder de 211.000 stuks. Nissan produceerde 507.430 voertuigen in Sunderland. Dit is het tweede hoogste aantal sinds de opening van de fabriek zo’n 30 jaar geleden.