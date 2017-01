8 occasies om te mijden als de pest

Jaguar S-Type

Ooit beweerden kwade tongen dat je twee Jaguars moet kopen, één om mee te rijden en een voor de reserve-onderdelen. En de S-Type vormde daar geen uitzondering op. Vooral de transmissie in de modellen uit 2002 doet hem de das om. De 4de of 5de springen er soms gewoon uit of in tegendeel soms krijg je ze er niet in. In de V8 braken de plastic transmissieschakels door de jaren heen gemakkelijk af.