Laatste Rolls-Royce Phantom heeft fabriek verlaten

Het is ondertussen al 13 jaar geleden dat een nieuwe Rolls-Royce met zijn afmetingen en de majestueuze verschijning de wereld van de luxe auto's herdefinieerde. Het was de zevende generatie van de Phantom, het eerste model geproduceerd door het Britse merk onder leiding van de BMW Group. En nu is het zover, de laatste Rolls-Royce Phantom heeft net de fabriek, of beter ateliers, in Goodwood verlaten en zal tot de garage van een verzamelaar toetreden.

Nautische inspiratie

Het is een exemplaar met verlengde wielbasis geworden met binnen eindeloos veel details afkomstig uit de nautische wereld. Op het houtinleg op het dashboard vind je boten, golven en andere maritieme motieven terug. En ook het design van de twee klokjes is gebaseerd op de klokken van antieke boten.

Tijdloze mechanica

De carrosserie kleurt 'Blue Velvet' dat contrasteert met de dubbele coachline op de flanken. De banden op hun beurt kregen een witte boord, zoals je die op de oude Phantoms terugvindt.

Op motorisch vlak is de Phantom altijd trouw gebleven aan zijn atmosferische V12 motor van 6.75 liter die voor een comfortabele 460pk en trekkracht van 720Nm zorgt. Ondanks zijn indrukwekkende verschijning en een gewicht van meer dan 2,5 ton, spurt de Engelman van 0 naar 100 km/h in 6,2 seconden en haalt hij een topsnelheid van 240 km/h.

De opvolging?

We weten al dat Rolls-Royce momenteel druk bezig is met de ontwikkeling van een eerste SUV, maar over de eventuele vervanging van de Phantom is er nog vrijwel geen informatie. Maar dat de Britse fabrikant zich alleen met de Ghost als limousine tevreden zal stellen, lijkt behoorlijk onrealistisch. Het Autosalon van Genève zal hopelijk voor meer informatie zorgen.