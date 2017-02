Sterkste merken in Europa

Door: ADD

Een lijst met de bestverkochte modellen in Europa hebben we gisteren gepubliceerd. Op nummer een daarvan prijkt al sinds mensenheugenis de VW Golf en ook bij de merken blijven de Duitsers - dieselgate of niet - onverslagen. De drie merken die in 2016 het best verkochten in de EU en EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) zijn:

Volkswagen: 1,7 miljoen nieuwe inschrijvingen (min 0,5 procent) Renault: 1,1 miljoen nieuwe inschrijvingen (plus 12,9 procent) Ford: 1,06 miljoen nieuwe inschrijvingen (plus 1, 5 procent)

In totaal werden er vorig jaar in Europa 15,14 miljoen nieuwe personenauto’s ingeschreven. Wat een stijging van 6,5 procent inhoudt en het is het tweede beste resultaat sinds recordjaar 2007.