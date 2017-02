Ferrari almaar minder exclusief

Door: BV

Sergio Marchionne wil, zo is bekend, meer Ferrari’s maken dan ooit tevoren. Het merk trok naar de beurs en dat betekent dat je zo veel mogelijk centen moet pakken. Meer auto’s maken is dan de oplossing. Dat betekent dat je wat aan de poten van hetgene waar de exclusiviteit op gestoeld is (je hoort immers niet elke dag een Ferrari tegen te komen) moet zagen.

Ferrari probeert de kerk in het midden te houden met gecontroleerde groei. Dit jaar werden er 8.014 auto’s geleverd. In 2017 worden dat er 8.400. Het cijfer is 4,6% hoger dan 2015. Europa, het Midden-Oosten en Afrika gingen er het meest op vooruit: +8%.

De Italianen draaiden ook meer omzet dan afgelopen jaar. Dat werd met 8,8% gespekt tot € 3,1 miljard. Dit jaar zal dat naar verwachting € 3,3 miljard zijn.