Citroën C-Aircross Concept gaat mooie toekomst tegemoet

Door: BV

Citroën had al eens een compacte SUV - de C4 Aircross. Maar die kon de maat van de bikkelharde concurrentie niet nemen en werd al na drie jaar afgevoerd. Maar de Fransen hebben geen keuze - ze moeten het gewoon slagen in het segment van de compacte SUV. En daarom komt er een nieuw model. 4,15m lang, 1,74m en 1,63m hoog is deze C-Aircross daarvan alvast de voorbode.

Productie is zeker

Waar de uiteindelijke productieversie in het gamma zal komen is nog onduidelijk. Het kan zijn dat Citroën een ander model laat vallen om deze creatie op de markt te kunnen brengen. Alleen de toekomst zal zekerheid daarover brengen. Want je kan er donder op zeggen dat de C-Aircross groen licht krijgt. De kenmerkende airbumps, het interieur met vrolijke kleurtjes blijven wellicht behouden. En - wie weet - misschien ook de tegengesteld openende deuren. Citroën wil immers weer wat meer apart worden.