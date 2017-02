Morgan EV3: voor 6 jaar en ouder

Door: BV

Heel wat mensen hebben ooit, misschien al lang geleden, leren sturen met een driewieler. Maar die was wellicht niet zo mooi als de Morgan EV3 Junior. En wellicht ook niet zo duur. Want hij kost zo maar eventjes € 9.000.

Met de hand

Dat hij zo duur is, heeft met z’n afwerking en met de productie te maken. Fijne materialen en handwerk. Een snelheidsmeter in retro-design, een dashboard van hout en lederen meubilair dat op typische vooroorlogse wijze is gestikt. En wat te denken van een volledige werkende, naakte wielophanging met aan de uiteinden klassieke multi-spaakwielen. Alles van de echte (elektrische) Morgan Threewheeler, maar dan anders.

Niet trappen

De aandrijving geschiedt volledig elektrisch. En de kleine EV3 Junior is hierdoor nog best vlot ook met een topsnelheid van 16 km/h, het gemiddelde fietstempo van een gezonde scholier. De geadviseerde leeftijd is daarom 6 jaar en ouder.