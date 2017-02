Zo Maybach was enkel de laatste Maybach

Door: ADD

Als een Mercedes uitzonderlijk nobel is, kleeft er Maybach op. Dan wordt de S-Klasse een langere, of zelfs nog langere limousine, dan krijgt de S-Klasse Cabriolet erg duur leder en wordt hij gelimiteerd. En de G-Klasse, wel die wordt een Landaulet, een carrosserievorm die vooral in de jaren 1920 en 1930 populair was.

Halfopen

We zien een witte G-klasse met een zeer lange wielbasis en veel bodemvrijheid die gebaseerd is op de G 500 4x4². Tussen de assen zit er 60 centimeter extra ruimte. De wielbasis groeit tot 3,43 meter. Net achter de B-stijl eindigt het dak en strekt een opvouwbare stoffen kap zich over de achterzijde van het voertuig uit. In tegenstelling tot de cabrio heeft de Maybach G volwaardige achterportieren.

Krachtigste G-Klasse

Achteraan is er ruimte zat en vind je twee individuele zitplaatsen, een massa beenruimte, een scherm voor elk, zachte lederen kussens en veel zon. De cabine is dan weer achteraan tegen inkijk beschermd en onder de motorkap doet een biturbo twaalfcilinder al het werk. Een zesliter die ook in de S AMG 65 zit. Met een vermogen van 630pk en 1.000Nm (!!) koppel, wordt het de meest krachtige G-Klasse uit de geschiedenis.

Naar verluidt komen er trouwens slechts 99 exemplaren van de halfopen G-klasse.