Audi RS3 traint er nog wat pk's bij

Door: BV

33pk erbij en 26 kilogram eraf. Zo kan je de meest cruciale cijfers samenvatten van de vernieuwde Audi RS3. En daarbij is hij nu weer de heetste van alle hot hatches. Als je tenminste niet rekening houdt met hoe hij een bocht neemt. Dat laat zich niet zo makkelijk in een cijfer gieten.

Meer trekkracht

Het koppel bedraagt 480Nm en wordt nu over een breder spectrum gespreid. Het is vanaf 1.700 tot 5.850 t/min. ter beschikking. 100km/u is geschiedenis na 4,1 tel en je kan doorstomen tot 250km/u. Tenzij je bijbetaald, dan wordt het 280km/u. Audi verdient dik het wijzigingen van zo’n instelling. Er wordt zelfs gefluisterd dat de RS3 helemaal zonder begrenzer misschien wel de 300 haalt.

Familielook

Optisch profiteert de RS3 Sportback van dezelfde veranderingen als de eerder in het nieuw gestoken A3-familie. Ten opzichte van de vierdeurs RS3 die we eerder al zagen zijn er eigenlijk geen wijzigingen. Aangescherpt zijn zoal de welbekende singleframe-grille, de 'blades' in de voorbumper en de koplampen. Die laatste zijn voortaan bedeeld met LED's en matrix LED-verlichting is als optie verkrijgbaar.

Het debuut geschiedt op het Autosalon van Genève. Rijden kan vanaf augustus.