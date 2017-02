Oud-VW-Topman stuurt kat naar onderzoekscommissie

Door: BV

In Duitsland onderzoekt een parlementaire commissie de ware toedracht van het VW sjoemelsoftwareschandaal. Een zaak waarin voormalige VW-baas Ferdinand Piëch onlangs nog van zich liet horen. Hij verklaarde dat toplui binnen Volkswagen al op de hoogte waren nog voor de Amerikaanse overheid in 2015 voor de eerste keer aan de alarmbel trok. Hij kan het weten, want hij had toen de touwtjes in handen bij het autoconcern.

Kom dat eens uitleggen

De onderzoekscommissie wou precies weten hoe de vork aan de steel zat en ontbood Piëch om te verschijnen. Maar de 79-jarige ex-topman had daar geen oren naar en stuurde z’n kat. Piëch is een Oostenrijker en kan niet verplicht worden. De Duitse overheid heeft overigens wel eens vaker last van weerspannige toplui. Fiat-Chrysler werd ook al eens om uitleg verzocht en dat antwoordde ook droogweg dat daar niet zou op ingaan.