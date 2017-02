De vliegende auto is een feit!

Door: BV

En hij komt uit Nederland. Daar heeft Pal-V de lancering van de Liberty ingezet. Een mogelijke oplossing voor het fileprobleem. Tenminste, voor sommigen. Want z’n prijskaartje - zo’n € 300.000 - betekent dat je hem niet meteen op elke straathoek of tegen elke hemel zal tegenkomen. En we hebben het hier dan ook nog eens over de ‘simpele’ Sport-uitvoering. Je kan ook een exemplaar helemaal naar wens samenstellen, maar dan moet je er nog eens € 200.000 bijdoen.

Héél speciaal

In de lucht gedraagt de Pal-V, wat staat voor Personal Air and Land Vehicle, zich als een helikopter. Op de grond doet hij ook wat speciaals, want hij gaat op z’n drie wielen tegenleunen in de bochten. Dat komt omdat hij gebaseerd is op de Vandenbrink Carver. Een eveneens Nederlandse creatie die erg veel rijpret opleverde, maar een commerciële flop werd.

Geen speciaal rijbewijs

Een 100pk sterke motor zorgt voor de aandrijving en daarmee haal je desgewenst 160km/u. Op de grond dus, waar hij aan alle normale regelgeving voldoet en je geen speciaal rijbewijs nodig hebt. Om te kunnen vliegen daarentegen is een vliegbrevet vereist. Eenmaal in bezit, kun je vanaf vrijwel elk (klein) vliegveld opstijgen en landen en daartussen met een vaartje van 180km/u elke file omzeilen op een maximale hoogte van 3,5 kilometer. Als vlieg-actieradius geeft Pal-V een afstand van 400 kilometer op zonder dat daarbij de reservebrandstof wordt aangesproken (goed voor nog eens 100 km). Rijdend kom je zelfs 1.300 kilometer ver met een volle tank.

Even ombouwen

En de transformatietijd (van auto naar helikopter)? Zo'n 5 minuten. Minder dan de gemiddelde tankbeurt dus. Over tanken gesproken, trouwens. De Liberty kun je gewoon vullen met Euro 95. In 2018 wil z'n producent de eerste exemplaren uitleveren.