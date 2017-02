Tussenmaat: Mitsubishi Eclipse Cross

Door: BV

Mitsubishi had al eens een Eclipse. Bij ons kwam je die coupé nauwelijks tegen maar het model dat tussen 1989 en 2012 in productie was, kon aan de andere kant van de Oceaan wel op heel wat bijval rekenen. In het totaal ging hij 1,4 miljoen keer over de toonbank. Tot zover de irrelevante informatie, want de Eclipse Cross heeft daar helemaal niets mee te maken. Dat wordt de zoveelste SUV. Een nieuwe, die tussen de ASX (die stilaan aan vervanging toe is) en de Outlander een plaatsje in het gamma moet krijgen.

Coupé?

Tegenwoordig volstaat het om de daklijn van een SUV een tweetal centimeter te laten dalen om ervoor te zorgen dat de marketingjongens er de klever ‘coupé’ ophangen. Dat lijkt ook hier te gebeuren. De crossover met tussenmaat zal zich dus een beetje sportiever profileren dan de ASX. Duidelijke foto’s zijn er nog niet, want tijdens de fotoshoot was er toch wel net een zonsverduistering zeker? Maar we hebben er wel al een concept voor achter de kiezen. Die zie je hier.