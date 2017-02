Volvo XC40 : in de herfst is hij er

Door: BV

Volvo maakt zich op voor de komst van een nieuw familielid: e XC40. Die wordt in de herst van dit jaar voorgesteld. Het wordt het eerste model op het CMA-platform. Dat is ontwikkeld samen met het Chinese Geely. De auto zal het in z'n segment moeten opnemen tegen de BMW X1 en de Audi Q3. De lijnen zullen overgenomen worden van de concept 40.1 (zie foto's).

Succesmodel

Henrik Green, de nummer twee bij Volvo's afdeling voor productontwikkeling gaat ervan uit dat de XC40 de absolute verkoopstopper uit het gamma wordt. Het wordt de derde SUV van het merk en hij zal ook in de VS te koop zijn.

Laatste SUV

Green zegt er in één adem bij dat drie SUV's wel voldoende is en dat Volvo niet aan meer opgehoogde modellen werkt. Het merk heeft dit jaar z'n handen vol. Het heeft ook nog een nieuwe XC60 op de planning staan en in het kielzog daarvan zal een nieuwe S60 en V60 gerealiseerd worden.