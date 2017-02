Dit is de Pagani Huayra Roadster

Door: BV

Volgende maand stellen de excentriekelingen van Pagani (eindelijk) de Huayra zonder dak voor. Maar met die uitspraak doen we de nieuwe Roadster al tekort, vinden de Italianen. Er is immers heel wat veranderd aan de Huayra. De dakloze versie weegt zo bijvoorbeeld 80kg (of 6%) minder dan de coupé. En dat Pagani dat voor elkaar kreeg én ok nog de torsiestijfheid kon verhogen, mag een klein mirakel heten. Het gebruikte daarvoor een nieuw composietmateriaal dat alweer lichter en stijver is.

Superlatieven

Mercedes-AMG bouwt nog steeds de motor voor de Huayra. Een indrukwekkende centrale met twee zescilinderbanken die een onderlinge hoek van 60° vormen, net geen 6-liter inhoud heeft en dankzij turbo’s tot een maximumvermogen van zo maar even 750pk komt. De trekkracht grenst ook aan het hallucinante: méér dan 1.000Nm.

Een ophanging in een nieuwe aluminiumlegering helpt het gewicht dragen en carbon-keramische remmen moeten ervoor zorgen dat de remkracht nog een beetje in verhouding tot het geweld blijft.

Twee daken

Pagani heeft twee types dak ontwikkeld voor de Roadster. Het eerste is gemaakt uit carbon en glas. Daarmee oogt de Roadster erg gelijkaardig aan de Coupé. Maar je kan het niet opbergen. He tweede type bestaat uit carbon en canvas. Dat kan je aan boord opbergen.

Uitverkocht

Pagani zal niet meer dan 100 Roadsters maken. Die zullen af-fabriek ten minste (want zonder extra’s of speciale wensen) al € 2.280.000 kosten. En ze zijn al allemaal besproken.