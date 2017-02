Nieuwe Kia Picanto - alle details

Door: BV

We hadden de nieuwe Kia Picanto al gezien. Maar toen wou het Zuid-Koreaanse merk nog niet alle details prijsgeven. Op vlak van motoren werd bleef er nog een en ander in het ongewisse. Tot nu.

Motoren nieuwe Kia Picanto

Kia’s kleinste komt er louter met benzinemotoren. Dat was eerder niet altijd het geval, maar de vraag naar dieselmotoren is in dit segment nu helemaal opgedroogd. In opgaande lijn zal Kia een 1.0l met 66pk en een 1.2l met 83pk aanbieden. Beiden krijgen een handgeroerde vijfbak en de krachtigste zal tegen een meerprijs nog uitgerust worden met een automaat die weliswaar slechts vier versnellingen zal tellen. De atmosferische éénliter wordt de zuinigste - hij zal niet meer dan 89g/km uitstoten.

De grootste nieuwigheid wordt echter de 1.0l turbomotor. Die zal 99pk en 172Nm opwekken. Voldoende om, alweer gepaard aan een vijfversnellingsbak, door te stomen naar 180km/u en net niet naar 100 te kunnen sprinten in 10 tellen. Kia beweert dat die voldoende sensaties levert om van een sportief model te kunnen spreken. De Picanto met turbo krijgt dan ook een aparte uitstraling.

