Nieuwe motoren voor Jaguar F-Pace, XF en XE

Door: BV

Jaguar past het gamma van de SUV F-Pace, de XF en de nog jonge BMW 3-concurrent XE aan met nieuwe motoren en wat kleinere stilistische en elektronische aanpassingen.

Ingenium diesels

Jaguar lepelt bij bovenstaande versies een nieuwe dieselcentrale in de neus. Dat is een tweeliter viercilinder van de nog jonge Ingenium-motorenfamilie van Jaguar Land Rover. Die eenheid wordt hier voor het eerst voorzien van twee turbo’s en produceert 240pk en 500Nm trekkracht. De nokkenas en pistons zijn aangepast om het geweld de baas te kunnen, terwijl ook nieuwe injectoren nodig waren om het beoogde rendement te halen.

Andere aanpassingen

Je kan in bovenstaande modellen voortaan elektronisch aangeven hoe je wil dat je auto reageert. Jaguar bood al de mogelijkheid om je auto in een sportieve of comfortabele modus te zetten, maar nog niet om per component (stuurinrichting, pedaalrespons, ophanging…) een andere voorkeur te specifiëren. Ook nieuw: enkele kleurtjes en de mogelijkheid om het 10” infotainmentdisplay uit te rusten met een scherm waarop je als passagier en bestuurder elk iets verschillends kan zien (dual view).