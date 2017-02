Nieuwe Ford Fiesta ST: minder cilinders, meer snelheid

Door: BV

Er zijn merken die de limieten van de downsizing al bereikt hebben. Volkswagen bijvoorbeeld, dat in sommige modellen terug een iets grotere motor monteert. Die zal immers gunstiger presteren op de nieuwe homologatiecyclus waarin wat vaker en wat harder gas gegeven moet worden (nog altijd in labo-omstandigheden weliswaar). Maar er zijn ook merken die van mening zijn dat de grens nog niet bereikt is. Ford hoort daar duidelijk bij. Dat rust z’n nieuwe Fiesta ST nu zelfs uit een driecilinder. Eentje die wel flink is opgejut, welteverstaan.

Ideale cilinderinhoud?

Het gaat om een 1.5l. Eigenlijk is hij dus nauwelijks kleiner dan de 1.6l met vier cilinder die hij vervangt. En wat meer is - 0,5l is zowat de ideale inhoud van een cilinder bij een auto. Daar valt veel rendement uit te halen. Je ziet het ook. Met een flinke turbo erop komt het driecilindertje aan 200pk en 290Nm. En hij heeft ook een overboost-functie die ervoor zorgt dat er tijdelijk 215pk en 320Nm ter beschikking is.

De prestaties

De Fiësta ST wordt in de sprint 2 tienden sneller dan z’n voorganger. 100 is realiteit 6,7 tellen na de start. De top is nog niet bekend, maar de uitgezwaaide Fiësta ST haalde 225km/u.

Meer rijmodi

Voorheen was deze compacte hot hatch gewoon zoals hij was. Instappen en rijden. Iets waar we hier bij auto55.be wel sympathie voor hebben. Maar de tijd staat ook in dit segment niet stil. En daarom sluipt ook de elektronica hier binnen. Dit is de eerste ST waarin je verschillende rijmodi kan kiezen. Je krijgt de keuze uit Normal, Sport of Circuit. Telkens wijzigt de gaspedaalrespons, de software die de stuurbekrachtiging regelt, de stabiliteitsregeling en het uitlaatgeluid (dankzij een klep in de uitlaatlijn). Een drift-functie zoals de Ford Focus RS krijgt deze Fiësta niet. Die sleept zich immers nog gewoon aan de voorwielen voort. Maar de fabrikant zegt wel dat de Fiesta een flamboyante rijstlijl verdraagt.