Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid : sneller dan 911 Carrera GTS

Door: BV

680pk. 850Nm. De hybride is al lang niet meer voor wie suf naar z’n bestemming wil tuffen. Of toch niet altijd… De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid kan in 3,4 tellen naar de honderd en stoomt door tot 310km/u op de teller staat. En toch kan hij – in theorie – een gemiddeld verbruik realiseren van 2,9l/100km. Volgens de New European Driving Cycle (NEDC) tenminste, en enkel als de volledig elektrische E-Power-modus, goed voor 50 kilometer rijden op stroom, maximaal wordt benut en de plug-in hybride-limousine na elke honderd kilometers trouw aan de stekker wordt gelegd. Iets wat geen enkele klant doet natuurlijk, maar dat lijkt nauwelijks het punt te zijn.

Van de Porsche 918 Spyder

De aandrijftechniek is deels ontleend van 918 Spyder die zelfs nog iets krachtig en sneller is. Maar bijster veel scheelt het niet, en dat is ongekend. In de Panamera past immers het hele gezin plus enkele reiskoffers

Het totaalvermogen is opgedeeld uit de krachten van een dubbel geblazen 4.0 liter V8 en een elektromotor. Die eerste is van zichzelf goed voor 550pk. De hulpmotor is 136pk sterk. Beide geven hun vermogen door aan een 8-traps PDK-automaat die op zijn beurt alle vier de wielen bedient. Die hangen overigens aan een luchtophanging.

Zijn de vloeistofgekoelde lithium-ion accu's leeg? Opladen duurt 6 uur aan het normale stroomnetwerk. Het kan echter veel sneller. Via een snellader. De oplaadtijd bedraagt in dat geval zo'n 2,5 uur. Om het laadproces te starten heb je tegenwoordig een app, want gewoon de stekker in je auto steken zou niet hoogtechnologisch genoeg overkomen.

Compleet uitgerust

De nieuwe Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid beleeft zijn publieksdebuut op het Autosalon van Genève. Tot de standaarduitrusting horen onder meer Carbon-keramische remschijven, een adaptief onderstel inclusief Porsche Torque Vectoring Plus, stuurbekrachtiging Plus en 21 inch lichtmetalen 911 Turbo Design-wielen. De Executive-uitvoering met verlengde wielbasis bevat bovendien ook achterasbesturing.