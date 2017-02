Instinct Concept is wat Peugeot voor Genève in de kast heeft zitten

Door: BV

Wat Peugeot in de kast had zitten, dat is eigenlijk een betere verwoording. Want deze eerste foto werd door de organisatie van het Autosalon van Genève te vroeg op de website van het evenement geplaatst. En daarmee is de kat natuurlijk uit de zak. Of toch een beetje. Want op het uiterlijk en de naam - Instinct Concept - na weten we natuurlijk nog niets. Vooral waar Peugeot aan gewerkt heeft op vlak van aandrijflijn is een vraagteken, al gaan we ervan uit dat het iets met elektriciteit te maken heeft.

De vormgeving is nu al niet onbesproken. En dat heeft vooral te maken met de nogal overmaatse grille die de Instinct heeft. Dat lijkt terug te grijpen aan Peugeots van niet eens zo lang geleden. Auto’s die niet bepaald geroemd werden om hun elegante neus. Maar een andere kijkhoek zou het oordeel al kunnen verzachten. Daarvoor is het nog (even) wachten tot Peugeot zelf met informatie komt.