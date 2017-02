Mini binnenkort nog minder Brits?

Door: ADD

De geplande exit van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zorgt voor onzekerheid – ook onder de autobouwers die op het eiland produceren en naar van het vasteland van Europa uitvoeren. Zo ook BMW. De Duitsers overwegen om de bouw van de elektrische Mini naar het vasteland te brengen.

Duitsland of Nederland

De belangrijkste fabriek in Oxford zou niet langer geschikt zijn voor de productie van de E-Mini en dus wordt gedacht aan een productie in Leipzig of Regensburg. Ook de uitbesteding aan het Nederlandse Nedcar is een optie. BMW laat daar nu al Mini’s assembleren. De beslissing over de toekomstige productie zou volgens de zakenkrant "Handelsblatt" in de tweede helft van 2017 vallen.

80 % is voor export

De Britse premier Theresa May had een zogenaamde "harde" Brexit aangekondigd. Eventuele importrechten en andere handelsbarrières zouden de kosten van de productie op het eiland aanzienlijk kunnen verhogen. Op dit moment bouwt BMW in de fabriek in Oxford ongeveer 211.000 Mini’s per jaar, naast ongeveer 4.000 Rolls Royce. Acht op de tien van de in Groot-Brittannië geproduceerde voertuigen van het concern worden uitgevoerd naar het buitenland.